Создателей Игры престолов переманил Netflix из-под носа у Disney

Дэвид Бениофф и ДБ Уайсс / НВО

Сложно было представить, что в схватке кошельков Netflix, Amazon и Disney за дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса победил не самый богатый в мире Джефф Безос, и не корпорация Disney, которая скупает все подряд, а телесервис Netflix.

Не удивительно, что официально условия сделки, которую предложили Бениоффу и Уайссу не разглашаются, но издание THR со ссылкой на источники назвало сумму.

Предположительно, Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс будут долгосрочно работать с Netflix всего за 200 миллионов долларов. Для сравнения - это бюджет фильма Ирландец, который выпускает Netflix.

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"Мы рады поприветствовать мастеров-рассказчиков Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса в Netflix. Этот тврческий дуэт порадовал зрителей по всему миру своей эпической историей. Нам не терпится увидеть, что их воображение привнесёт в нашу команду", - заявил Тед Саранлдос - руководитель Netflix по контенту.

Также в компании утверждают, что все сделали для того, чтобы Netflix "стал домом" для шоуранеров, которые смогут в нем творить на свое усмотрение.

Ранее назвали дату выхода фильма Ирландец, в котором сыграют Аль Пачино и Де Ниро. Общий бюджет картины стал 200 млн долларов. Фильм для Netflix снял Мартин Скорсезе.