В Мексике убили модель-трангендера из-за проституции

Мириам Ривера была повешена / соцсети

Мексиканскую звезду реалити-шоу Мириам Риверу, первую модель-трансгендера на ТВ, нашли мертвой в ее доме в феврале 2019, но из-за таинственных обстоятельств ее смерти, все очень долго держали в секрете.

Мириам Риверу могла тайно работать проституткой, и умереть из-за своей тайной жизни, пишет Daily Mail.

Ее супруг Даниэль Куэрво уверен, что модель убили и попытались подстроить все, как самоубийство. Он высказал предположение, которое уже нельзя проверить, так как Мириам кремировали, что она работала проституткой, и ее смерть была связана с этой профессией.

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Мужчина посетовал, что ему не особо давали смотреть на тело, не проводили вскрытие, и в итоге, кремировали его.

Мириам Риверу склоняли к проституции / Facebook

Он знал, что из-за того, что его жена выступала против торговли людьми, проституции и в защиту прав женщин, влиятельные люди имели на нее зуб. Он точно не уверен, работала ли Мириам проституткой, или имитировала работу, чтобы куда-то попасть, но вполне вероятно, что именно ее гражданская позиция стала всему причиной.

Даниэль вспомнил, что в день смерти он разговаривал с моделью по телефону, и она жаловалась на самочувствие – она рвала кровью. Мужчина сказал, чтобы она поехала в больницу. После этого разговора Мириам не стало.

Он признался, что после ее смерти покинул Мексику, и живет в Нью-Йорке, и что ему звонили и предупреждали, что убъют и его, ели Даниэль вернется на родину.

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