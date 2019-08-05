В России во сне умерла известная футболистка

Анастасия Березина умерла во сне / Vesti.Ru

Скончалась 21-летняя футболистка сборной России Анастасия Березина. Смерть девушки наступила во сне.

Спортсменка на протяжении 11 лет выступала за Чертаново. Анастасия прошла вместе с командой все ступени от начальной школы до стартового состава национальной команды страны. За юношескую сборную России провела 15 матчей и забила восемь голов.

Отметим, что Анастасия Березина в составе Чертаново выигрывала чемпионат России, а также становилась лучшим бомбардиром различных турниров.

В команде выразили соболезнования родным и близким девушки.

"Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить", - говорится на официальной странице клуба в Instagram.

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти и умер.