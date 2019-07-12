Аргентинский вратарь отбил пенальти и умер / РБК Спорт

Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти, сообщает The Sun.

Команда 17-летнего Рамона Исмаэль Коронеля Юнион де Голондрина участвовала в любительском матче на севере провинции Санта-Фе. В ходе игры в ворота Коронеля был назначен пенальти, который он сумел отбить. Футболисты стали праздновать успех, однако в этот момент вратарю стало плохо, и он упал на газон.

Игрока отправили в больницу на автомобиле болельщика, поскольку скорая помощь не дежурила у стадиона. Вратаря спасти не удалось, он скончался по дороге. Сообщается, что смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

Местная прокуратура начала расследование.

Напомним, недавно в Мексике на матче детских команд подрались родители.