Легендарная Пинк покрасовалась в пиджаке от украинского дизайнера

Образ певица дополнила белой рубашкой и алыми брюками.
Американская поп-исполнительница Пинк (Pink) появилась на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке в наряде украинского дизайнера Валерии Ковальской. Об этом сама Ковальская написала в Instagram.
"Музыкальная икона Pink в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", – говорится в посте.
Образ певица дополнила белой рубашкой и алыми брюками. Кстати, стоимость жакета от Valery Kovalska начинается от 640 евро в Интернет-магазине.
Напомним, голливудская актриса Деми Мур примерила вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин и опубликовала фото в Instagram. Снимок набрал десятки тысяч лайков за один день.