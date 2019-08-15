Легендарная Пинк покрасовалась в пиджаке от украинского дизайнера

Пинк одела смокинг на шоу Джимми Киммела / Instagram

Американская поп-исполнительница Пинк (Pink) появилась на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке в наряде украинского дизайнера Валерии Ковальской. Об этом сама Ковальская написала в Instagram.

"Музыкальная икона Pink в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", – говорится в посте.

Образ певица дополнила белой рубашкой и алыми брюками. Кстати, стоимость жакета от Valery Kovalska начинается от 640 евро в Интернет-магазине.

Напомним, голливудская актриса Деми Мур примерила вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин и опубликовала фото в Instagram. Снимок набрал десятки тысяч лайков за один день.