Звезда Голливуда покорила Сеть образом в вышиванке

Актриса покорила поклонников / Instagram

Голливудская актриса Деми Мур примерила вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин и опубликовала фото в Instagram. Снимок набрал десятки тысяч лайков за один день.

Актриса выбрала вышиванку темно-зеленого цвета со светло-зеленой вышивкой. Образ актриса дополнила тюрбаном в тон вышиванке и сандалиями. На руках она держит свою собачку по кличке Меркл.

В подписи Деми Мур добавила хештег с именем создательницы наряда. Пользватели забросали звезду Голливуда восторженными отзывами.

Напомним, ранее голливудская звезда Деми Мур уже появлялась в вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин в одной из сцен драмы "Слепец".