Танці з зірками 2019: Анна Ризатдинова бросила олигарха Александра Онищенко

Анна Ризатдинова / Instagram

Участница Танці з зірками 2019 Анна Ризатдинова бросила мужа-беглеца Александра Онищенко с его лошадьми и политическими интригами, и на время начала 3 сезона шоу уже объявила себя свободной женщиной.

Об оновлении семейного положения Анна Ризатдинова сама поведала СМИ.

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада", - заявила девушка.

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И тут нет ничего удивительного, ведь Анна Ризатдинова танцует на шоу с Александром Прохоровым - партнером Аниты Луценко из 6 сезона, где они показали настоящий класс!

"Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях", – объяснила Анна Ризатдинова разрыв с Онищенко, прозрачно намекая на его постоянно отсутствие в Украине и вечные попытки крыться и получить политическое убежище.

Напомним, пары на Танці з зірками 2019 были объявлены на эксклюзивной вечеринке по поводу открытия 21 августа. На шоу выступила Tayanna, а влад Яма устроил последний мастер-класс по хореографии для знаменитостей до начала 3 сезона Танців з зіракми.

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