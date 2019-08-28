Венецианский фестиваль 2019: программа, участники, фильмы

Венецианский кинофестиваль 2019 пройдет на итальянском острове Лидо / filmpro.ru

76-й по счету Венецианский кинофестиваль 2019 года открылся в среду 28 августа на итальянском острове Лидо.

В основную конкурсную программу старейшего кинофестиваля вошла 21 картина. Среди главных претендентов на награды: Дело Дрейфуса Романа Полански, Джокер Тодда Филлипса и Прачечная Стивена Содерберга.

Венецианский кинофестиваль 2019: даты

Венецианский кинофестиваль стартует вечером 28 августа и продлится до 7 сентября.

Венецианский кинофестиваль 2019 фильмы: главные киноленты

Фильм Правда японского режиссера Хирокадзу Корээда откроет фестиваль. За главную награду – Золотого льва, поборются Роман Полански с драмой Дело Дрейфуса, Тодд Филлипс с триллером Джокер, главную роль в котором исполнит Хоакин Феникс, и Стивен Содерберг привезет в Венецию картину Прачечная, сюжет которой расскажет о группе журналистов, занимающихся расследованием Панамских документов. В фильме снялись Мерил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас.

Пьетро Марчелло поборется за Золотого лева с итало-французской драмой Мартин Иден"по мотивам одноименного романа Джека Лондона.

Владелец Серебряного льва Джеймс Грей привезет фильм К звездам с Брэдом Питтом в главной роли. Закроет кинофестиваль картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди Сожженная оранжевая ересь с вокалистом The Rolling Stones Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом в главных ролях.

Венецианский кинофестиваль 2019 Украина

Украинский кинематограф на фестивале представлен тремя работами, которые будут представлены в разных категориях.

В основном конкурсе будет участвовать фильм Вацлава МаргоулаОкрашенный птенец, который был снят при поддержке Госкино Украины по одноименному мировому бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского.

По сюжету, желая спасти своего ребенка от преследований евреев в период войны, родители отправляют его в деревню в Восточной Европе. Его тетка, жившая там, неожиданно умирает, и ребенок оказывается вынужден начать скитания через дикий и враждебный мир, в котором действуют лишь местные законы. Ребенок борется за свое выживание, свою душу и собственное будущее.

Главные роли в фильме сыграли 11-летний Петр Котляр, Стеллан Скарсгорд, Удо Кир, Алексей Кравченко, Барри Пеппер, Харви Кейтель.

Во второй по важности программе Горизонты будет представлена картина Валентина ВасяновичаАтлантида, события которой развиваются на Донбассе, который вернулся в состав Украины. Съемки проходили в январе-марте 2018 года преимущественно в Мариуполе.

Кроме того, 5 сентября в Венеции покажут фильм Стасис – копродукцию Украины, Литвы и Франции. Лента вошла в программу Неделя критики, куда выбирают самые интересные дебюты со всего мира. Это полнометражный дебют литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, который снимали в Одессе, Афинах и Стамбуле: история приключений четырех колоритных персонажей – работницы борделя Анны, реставратора икон Софии, беженца из Судана Мехди и гангстера Гарипе. Продюсер фильма – Наталья Либет.

Также вне конкурса в Венеции состоится премьера нового документального фильма Сергея Лозницы State Funeral (Государственные похороны). Из найденной кинохроники режиссер смонтировал кино о том, что происходило в Советском Союзе в первые дни после смерти Иосифа Сталина.

Венецианский кинофестиваль 2019: программа

Основной конкурс

Правда/The Truth (фильм открытия), режиссер Хирокадзу Корээда

Идеальный кандидат/The Perfect Candidate, режиссер Хайфа Аль-Мансур

Брачная история/Marriage Story, режиссер Ноа Баумбак

Guest of Honour, режиссер Атом Эгоян

К звездам/Ad Astra, режиссер Джеймс Грэй

A Herdade, режиссер Тьягу Гуэдес

Gloria Mundi, режиссер Робер Гедигян

В ожидании варваров/Waiting for the Barbarians, режиссер Сиро Герра

Ema, режиссер Пабло Ларраин, Чили

Нарисованная птица/The Painted Bird, режиссер Вацлав Мархоул

Субботний роман/Saturday Fiction, режиссер Лоу Е

Martin Eden, режиссер Пьетро Марчелло

La mafia non e piu quella di una volta, режиссер Франко Мареско

Il sindaco del Rione Sanita, режиссер Марио Мартоне

Джокер/Joker, режиссер Тодд Филлипс

Дело Дрейфуса/J'accuse, режиссер Роман Полански

Прачечная/The Laundromat, режиссер Стивен Содерберг

Babyteeth, режиссер Шеннон МерфиNo.7 Cherry Lane, режиссер Юньфань

Осиная сеть/Wasp Network, режиссер Оливье Ассайас

О бесконечности/About Endlessness, режиссер Рой Андерссон

Вне конкурса (игровое кино)

Желтовато-красная ересь/The Burnt Orange Heresy (фильм закрытия основного конкурса), режиссер Джузеппе Капотонди

Tutto Il Mio Folle Amore, режиссер Габриэле Сальваторес

Король/The King, режиссер Дэвид Мишо

Seberg, режиссер Бенедикт Эндрюс

Vivere, режиссер Франческа Аркибуджи

Mosul, режиссер Мэттью Майкл Карнахан

Взрослые в комнате/Adults In The Room, режиссер Коста-Гаврас

Вне конкурса (документальное кино)

Il Pianeta In Mare, режиссер Андреа Сегре

Citizen K, режиссер Алекс Гибни

Женщина/Woman, режиссеры Ян Артюс-Бертран, Анастасия Микова

Roger Waters Us + Them, режиссеры Шон Эванс, Роджер Уотерс

Дневники Анджелы/I Diari Di Angela - Noi Due Cineasti. Secondo Capitolo, режиссеры Ерванд Джаникян, Анджела Риччи Лукки

Citizen Rosi, режиссеры Диди Гнокки, Каролина Роси

The Kingmaker, режиссер Лорен Гринфилд

State Funeral, режиссер Сергей Лозница

Collective, режиссер Александр Нанэу

45 Seconds Of Laughter, режиссер Тим Роббинс

Программа Горизонты

Кровь пеликана/Pelican Blood (Pelikanblut) (фильм открытия), режиссер Катрин Геббе

Преступный человек/The Criminal Man, режиссер Дмитрий Мамулия

Zumiriki, режиссер Оскар Алегрия

Bik Eneich - Un Fils, режиссер Мехди М. Барсауи

Blanco En Blanco, режиссер Тео Корт

Мои дни славы/My Days Of Glory, режиссер Антуан де Бери

Nevia, режиссер Нунциа Ди Стефано

Moffie, режиссер Оливер Германус

Hava, Maryam, Ayesha, режиссер Сахра Карими

Rialto, режиссер Питер Маки Барнс

Revenir, режиссер Джессика Палю

Giants Being Lonely, режиссер Грир Паттерсон

Вердикт/Verdict, режиссер Реймунд Рибэй Гутьеррез

Воздушный шар/Balloon, режиссер Пема Цеден

Just 6.5, режиссер Саид Рустаи

Тень воды/Shadow Of Water, режиссер Санал Кумар Сасидхаран

Солнце/Sol, режиссер Карло Сирони

Мать/Madre, режиссер Родриго Сорогойен

Atlantis, режиссер Валентин Васянович

Программа Sconfini

Unposted (Chiara Ferragni), режиссер Элиза Аморузо

The Scarecrows, режиссер Нури Бузид

The Gap, режиссеры Федерико Феррон, Мишель Манзолини

Domino Effect, режиссер Алессандро Россетто

Специальные события