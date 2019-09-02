Жена Рыжего из Иванушек подала на развод

Андрей Григорьев-Апполонов становится холостяком / Instagram

Несколько месяцев назад Андрей из Иванушек объявил, что они с супругой Машей приняли решение на время разъехаться. Хотя слухи о том, что жена солиста Иванушек закрутила роман на стороне, ходили давно, то женщина окончательно перестала скрывать нового возлюбленного — им стал 28-летний баскетболист подмосковных Химок Андрей Зубков.

Несмотря на это, Григорьев-Апполонов надеялся на воссоединение, котрого не произошло.

В недавнем интервью изданию СтарХит, он признался, что любит Марию как в день знакомства. Да и вообще рассуждал, мол, простить можно все, даже измену.

Однако, в начале августа супруга Андрея подала на развод — иск рассматривается в Пресненском суде Москвы. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, между супругами была проведена беседа, после которой всегда дается время на примирение, которое, судя по всему, не состоится, и 10 сентября будет уже решение суда, по которому Андрей пополнит ряды завидных холостяков.

У них есть двое сыновей - 15-летний Иван и 11-летний Артемий, и они остались жить с папой, но они могут ездить к матери в любое время.

Напомним, недавно стала известна причину развода Славы и Эдгара Каминских.