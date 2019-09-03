Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар

3 сентября 2019, 13:39

Певица Ирина Билык неожиданно накинулась с оскорблениями на судью Танці з зірками 2019 Екатерину Кухар, на что балерина с достоинством ответила.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / instagram

Во втором выпуске 3 сезона Танці з зірками 2019 Екатерина Кухар вспомнила об Ирине Билык, когда комментировала выступление ее бывшего мужа Дмитрия Дикусара. Певицу это неожиданно разозлило, и она безпричинно публично оскорбила Екатерину Кухар.

Екатерина Кухар с удивлением ответила на оскорбления от Ирины Билык, которая решила пропиариться за счет шоу Танці з зірками 2019, и накинулась на судью шоу.

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"Как то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до "летающих табуреток" на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне когда тебя за это начинают презирать коллеги и дело тут не в противном голосе. Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать.Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто", - написала Ирина Билык в своем Instagram.

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Она не просто очень тонко намекнула на Екатерину Кухар в своей речи, а беспричинно перешла на личности и оскорбления, причем, так и неясно, что же ее так разозлило, кроме успеха мужа на паркете.

В свою очередь, Екатерина Кухар с удивлением отметила, что не в курсе, что так разозлило Билык, и не совсем поняла, почему певица даже не отметила ее в своем посте, раз у нее такие претензии.

"Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли...⠀В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — "Жизель", надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение!⠀Всего самого доброго!", - ответила Кухар, и опубликовала видео отрывок своего комментария к танцу Дмитрия Дикусара и Виктории Булитко.

В то же время пользователи сетей по разному отреагировали на посты звезд. Например, в комментариях к посту Кухар пишут, что ничего оскорбительного в ее словах не нашли. А вот в комментариях Билык Екатерину Кухар решили сравнить с Волочковой, но были публично осмеяны.

"Я не увидела оскорбления. 5 раз переслушала. Контекст негатива?", "Браво, Екатерина. Блистательный ответ невразумительному почти хамскому посту", "Але ж Ви також згадували її на всю країну,на самому відомому шоу,а не на вушко Дігусару!", "Как минимум Вы не оскорбляли её напрямую, в отличие от её обращения.", "Мадам не тянет на Плисецкую, решила стать Волочковой", "Вы когда в последний раз видели Волочкову!!! А я видела Кухар месяц назад на сцене, она просто нереальная!!! Советую сходите, а потом будем обсуждать", "танцует она может и правда великолепно, а вот поведение в лучших Настенькиных традициях))) не первый раз публично пренебрежительно о коллегах и артистах высказывается", "Уважаемая, Ирина!Как по мне, ваше обращение выглядит крайне негативно, на фоне вполне положительного комментария от Екатерины. Мы всегда с радостью и самыми тёплыми воспоминаниями думаем и вспоминаем о Вас и именно это сделала Екатерина. Я надеюсь, что вскоре, этот конфликт себя исчерпает. Ведь, мне кажется, что кто-то кого-то просто не понял.Доброй ночи", "Ира, это как будто писали не Вы. Как-то озлобленно. Пост Кати очень милый по сравнению в Вашим.. ", "А це Ірочка писала? Такі думки не для її голови.", - пишут пользователи соцсетей.

Ранее участница Танцев Анна Ризатдинова снялась топлес, чтобы показать место, где получила травму.

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