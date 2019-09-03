"Как две капли воды": дочь Миллы Йовович в роскошных нарядах от Prada снялась для глянца

3 сентября 2019, 20:58

Пользователи соцсети отметили, что Эвер Габо очень похожа на свою звездную маму.

Дочь Миллы Йовович пожожа на нее
Дочь Миллы Йовович пожожа на нее / instagram.com

43 летняя голливудская актриса Милла Йовович, которая беременна в третий раз, оставила в прошлом провокационные выходы в свет и обнаженные фото. Теперь знаменитость вовсю хвастается своими детьми. В частности, она выставила на всеобщее обозрение фотографиями старшей дочери Эвер Габо.

По словам актрисы, ее 11-летняя дочь уже дебютировала в качестве модели. Эвэр Габо снялась для журнала Jalous в нарядах от Prada. Уроженка Украины, Милла Йовович заявила, что гордится дочкой.

"Это на самом деле очень личное для меня, потому что я была на обложке премьеры, когда журнал вышел во Франции в 90-х годах, а теперь она идет по моим стопам так много лет спустя!! Мне очень нравится ее интервью. Такая умная, проницательная, заботливая девочка!", — восхищается Милла своим ребенком.

Дочь Миллы Йовович снялась для глянца / instagram.com

Поклонники звезды отметили, что дочь очень похожа на маму.

Дочь Миллы Йовович украсила обложку журнала / instagram.com

Хотя в комментариях также появились и завистники: "Получила бы она такую возможность, если бы не была дочерью известного человека? Думаю, нет".

Эвер Габо дебютировала на подиуме
Эвер Габо дебютировала в качестве модели / instagram.com

Напомним, ранее Милла Йовович с дочерью позировали для глянца. Для фотосессии они вжились в роли иммигрантов, переехавших в Нью-Йорк во время Великой депрессии. На черно-белой обложке Милла и Эвер позируют в ретро-образах со стильными волнами на волосах, ярким маникюром и в элегантных платьях. В рамках съемок Йовович и ее старшая дочь продемонстрировали наряды от Prada, Chanel, Gucci и других модных дизайнеров.

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