Ивлеева и Элджей официально женаты - фото с медового месяца

Настя Ивлеева / скриншот

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева после долгого времени скрывания от прессы и публичности, призналась в том, что вышла замуж.

Настя Ивлеева сама сообщила прекрасную новости в своем Instagram, впервые назвав Элджея мужем в одном из постов.

"Муж", - написала Ивлеева под фото, где они отдыхают на катере в Италии.

Собственно говоря, она уже выкладывала фото из Италии 2 дня назад, но там преимущественно были архитектура и блюда в ресторане.

При этом Элджей и сам решил объявить о свадьбе. Он выложил ночное фото, на котором целует Ивлееву возле игральных автоматов.

Фанаты в комментариях кроме поздравлений засыпали его шутками о том, что сейчас любители теории об их свадьбы просто взорвутся.

Напомним, ранее Ивлееву уже заподозрили в скорой свадьбе, - когда она засветила на своем леп-топе папку с названием "Свадьба".