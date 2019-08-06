Настя Ивлеева выходит замуж за Элджея

Настя Ивлеева / скриншот

Настя Ивлеева дала новый повод говорить об их свадьбе с Элджеем. Она записывала Сторис, и случайно засветила в нем все подробности.

Зная Настю Ивлееву, сложно определить, что у Ивлеевой прикол, а что правда. Однако, пока она рассказывала в своих сторис о том, что она пришла на встречу в пиджаке, и раскрывала подробности своих деловых встреч, случайно показала на своем ноут буке несколько весьма забавных папок с файлами.

На ее мониторе видим папки Новосибирск (родина Элджея) и Свадьба! Причем размещенные одна под одной.

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Ивлеева скриншот монитора

Тут уж сложно судить - как с историей о ее ложечке для кокса и другими наркотиками - то ли Ивлеева случайно это все показывает, что ли специально для хайпа.

Ранее Maruv сменила имидж, и для этого поделилась пикантными фото.