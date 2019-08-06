Настя Ивлеева выходит замуж за Элджея

Наконец-то Настя Ивлеева определилась, и готовится к свадьбе со своим парнем Элджеем.
Настя Ивлеева дала новый повод говорить об их свадьбе с Элджеем. Она записывала Сторис, и случайно засветила в нем все подробности.
Зная Настю Ивлееву, сложно определить, что у Ивлеевой прикол, а что правда. Однако, пока она рассказывала в своих сторис о том, что она пришла на встречу в пиджаке, и раскрывала подробности своих деловых встреч, случайно показала на своем ноут буке несколько весьма забавных папок с файлами.
На ее мониторе видим папки Новосибирск (родина Элджея) и Свадьба! Причем размещенные одна под одной.
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Тут уж сложно судить - как с историей о ее ложечке для кокса и другими наркотиками - то ли Ивлеева случайно это все показывает, что ли специально для хайпа.
Ранее Maruv сменила имидж, и для этого поделилась пикантными фото.