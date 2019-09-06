Танці з зірками 2019: назвали имя нового ведущего балкона

Танці з зірками 2019 / 1+1

Новый выпуск Танцев со звездами выходит на экраны уже вечером 8 сентября. И организаторы шоу засветили нового ведущего 3 выпуска Танцев со звездами.

На роль нового ведущего балкона на танцах со звездами в 3 выпуске шоу претендует Наталья Могилевская.

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Знаменитая певица и победительница первого сезона танцев Наташа Могилевская уже намекала, что увидится со зрителями и звездными друзьями в эфире Танці з зірками. В этот раз уже точно стало известно, что это произойдет потому что она стала ведущей балкона.

Наталья Могилевская обещала презентовать еще одну свою новую песню в эфире Танцев со звездами, и вполне вероятно сможет это сделать 8 сентября.

Наталья Могилевская / Instagram

Напомним, 8 сентября в 21:00 начнется третий выпуск третьего сезона Танці з зірками 2019.

В предыдущем втором выпуске по результатам голосования зрителей шоу покинула одна пара.

На открытии Танців 25 августа все звездные пары показали шикарные шоу, а Maruv решила подарить судьям интимные подарочки.