В Париж умер легендарный французский актер

Умер актер Шарль Жерар / Фото: скриншот

В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет умер известный французский актер Шарль Жерар.

Как сообщает Figaro, Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.

Актер в молодости дружил с Жан-Полем Бельмондо, с которым боксировал на ринге. Во время одного из поединков в 1948 году Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой актера. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более семидесяти лет.

Украинскому зрителю актер мог запомниться ролями второго плана во французских фильмах Клода Зизи Чудовище (1977), Франсиса Вебера Игрушка, Клода Лелуша Мужчина и женщина: 20 лет спустя и многих других.

Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия была Ачемян.

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