Популярная российская группа "аннексировала" Минск и Харьков

Группа Little Big / скриншот

Популярная российская группа Little Big влипла в международный скандал. Анонсировав всероссийский тур группа в список городов внесла Харьков и Минск.

Соответствующая информация опубликована на сайте музыкантов. По словам директора Алины Пязак, это всего лишь ошибка пресс-службы группы.

"Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают", – сообщила она радиостанции Говорит Москва.

В то же время директор исполнителей так и не смогла объяснить, в чем именно ошибка: в списке городов или названии тура.

Стоит отметить, что группа Little Big стала популярной спустя пять лет после появления на российской эстраде благодаря клипу на песню Skibidi. На данный момент ролик набрал почти 290 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале исполнителей.

Напомним, что ранее любимец "вовчыць" Олег Винник попал в скандал из-за съемки в ролике российских пропагандистов. После обнародования видео украинского певца внесли в базу Миротворца. При этом Винник заявил, что не видит проблемы в своих съемках, а Крым никогда не был украинским.