"Просто шок": Партнер Людмилы Барбир Дима Жук высказался после изгнания с шоу

Любмила Барбир и Дмитрий Жук / 1+1

В 9 выпуске Танці з зірками Людмила Барбир и Дмитрий Жук проиграли Даниэлю Салему и Юлии Сахневич в танце за жизнь.

Пока что Людмила Барбир не стала высказывать в сети свое отношение к уходу, ограничившись теплыми словами прощания на шоу, а ее партнер Дмитрий Жук в интерфью изданию Факты ответил на каверзные вопросы.

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"Я считаю, что мы станцевали лучше, чем Даниэль. Это было лишь решение судей. Мы боролись не на жизнь, а на смерть. Я даже головой ударился, но мне уже было все равно. Почему так произошло? Может, судьи увидели большую перспективу у Даниэля. Но мое мнение, что Люда очень разнообразна, у нее множество образов и она нереально крутая!", - объясняет Дмитрий.

Дмитрий признался, что расстроен из вылета с шоу, но настроение не такое плохое - они с Людмилой выложились на полную на шоу.

"Конечно, это шоу, и всякое бывает. Значит, зрители недостаточно нас поддержали", - объяснил танцор.

Дима Жук наконец рассказал, как они тренировались - оказывается, Людмила Барбир проводила 6 дней в неделю в тренировках - с подъема в 4 утра, и сразу после съемок, иногда до глубокой ночи.

"Бывало, что мы уезжали из зала в час ночи! Но Люда молодец — она это выдержала и ни разу не подала виду, что устала. Она была реально готова идти до конца. И вылет из проекта стал для нее просто шоком. Мы этого не ожидали", - сокрушается он.

Любмила Барбир / 1+1

Танцор заявил, что они готовы вернуться, и возвращение будет с огнем. Тем более, что они еще не все танцы успели исполнить. Дима дал прогноз на финал шоу: "Надеюсь, пройдет Аня Ризатдинова, за которую я болею. Вова Остапчук и Даниэль Салем. Всем остальным парам желаю удачи, терпения и борьбы до конца".

Также Дима Жук объяснил, что по-его мнению произошло на танце за жизнь.

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"Судьи имеют право на свое мнение. Они всегда вдохновляли нас становиться лучше, и за это им большое спасибо. Но их оценки порой сильно удивляли. В комментариях они говорили хорошие слова, а ставили плохие оценки. Или наоборот. Помню, когда мы стояли с Салемом в танце "за жизни", Влад сказал, что будет судить по предыдущим выступлениям. Я немного не понял, зачем тогда нужно было последнее испытание? Но это шоу, и мы сделали все, что могли". - уверен Дима.

Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн 20-10-2019: Людмила Барбир и Дмитрий Жук:

Ранее фанаты подняли бунт против Танцев из-за ухода Людмилы Барбир, и настоятельно требуют вернуть ее в эфиры снова.

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.