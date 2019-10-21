"Где справедливость, не за кого болеть!: изгнание Барбир вызвало бунт зрителей 1+1

Танці з зірками 2019: за Людмилу Барбир вступились фанаты / Instagram

В 9 выпуске Танці з зірками 20 октября с шоу ушли Людмила Барбир и Дима Жук - они проиграли в битве за жизнь Даниэлю Салему и Юлии Сахневич.

В Instagram Танці з зірками спросили у зрителей, считают ли они решение справедливым, и в комментариях преимущественное большинство выступили против решения судей.

"В девятом эфире шоу оставила пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Согласны с результатом?", - спросили у зрителей.

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Зрители и подписчики странички Танці з зірками начали массово писать, чтобы Барбир вернули, и, что решение судей их удивило.

"Верните Барбир. Они лучше танцевали чем Булитко. Их нужно было убрать за хамское поведение", "Ось чому дуже важливо підтримувати своїх фаворитів", "Не согласна вообще, Людочка молодец, она ещё много чего могла показать, ушла одна из моих фавориток, теперь надежда только на Кравец", "Ушла главная претендентка на победу, больше не за кого болеть ) надеюсь лишь на то что будет возможность в финале увидеть танго от Барбир", "Шкода.В танці за життя Люда танцювала краще", - пишут в комментариях на страничке Танці з зірками.

"Вы были одной из лучших пар! Каждую неделю ждала чтобы посмотреть ваш танец!!!!", "Судді Вас просто злили. Треба було відкрити конверт . Я просто розчарована(((( Сьогодні в номінації мали бути Яровенко і Булітко. Ви були моїми фаворитами!", "Боже я в шоке.... Вы лучшаяяяяя.... Я была уверена, что Вы победите", "Как же я расстроилась. Очень жаль ! Но знайте,Вы Лучшая!", - пишут на страничках Людмили Барбир и Димы Жука в Instagram.

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Танці з зірками 2019 9 выпуск 20-10-2019: Люмила Барбир и Даниэль Салем танец за жизнь смотреть онлайн:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.