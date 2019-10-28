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Танці з зірками: Ксения Мишина открыла источник своего вдохновения

28 октября 2019, 11:56

Звезда Крепостной и одна из фавориток шоу Танці з зірками Ксения Мишина в интервью между репетициями раскрыла несколько секретов из своей жизни.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / 1+1

Актриса Ксения Мишина, которая стала фавориткой шоу Танці з зірками на 1+1, в интервью изданию Главред рассказала о том, без чего не представляет свою жизнь, о работе актрисой и что именно доставляет ей истинное наслаждение.

Первым делом мы поинтересовались, как актрисе новый судья Григорий Чапкис.

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"То, что Григорий Чапкис стал постоянным судьей - это восхитительно. Я очень рада, что такой профессионал в нашем шоу", - сказала актриса.

Ксения Мишина отметила, что к середине проекта у нее накопилась усталость, но это обычное явление для людей, которые участвуют в долгоиграющих шоу.

"Думаю, что все участники настроены на победу, просто есть такое понятие, как усталость. Особенно сейчас, когда проект перевалил за экватор, - сказала она, - Я, когда пришла изначально на этот проект, то поняла, что движения, которые мне кажутся на первый взгляд легкими – очень сложные. Даже самое элементарное "па" дается с большим трудом", - говорит девушка.

Ксения Мишина
Ксения Мишина и Женя Кот на Танцях з зірками / 1+1

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Но с началом осеннего сезона, у актеров рабочий график стал еще интенсивнее, и съемки порой могу занимать до половины дня. Но, как оказалось, у Ксении особый подход к трудностям, и к тому, как с ними справляться.

"На этой неделе у меня было 6 съемочных дней, и это было крайне тяжело, но ведь это моя профессия. На самом деле, когда живешь в таком активном образе жизни, иногда устаешь и хочется пожаловаться, но потом понимаешь, что получаешь море удовольствия от этого ритма. Чувствуешь, что жизнь бьет ключом. Я люблю, когда все так насыщенно, что даже некогда поспать. Такие периоды меня вдохновляют, и воодушевляют", - говорит Мишина.

Более того, Ксения не хочет отпускать танцы, и хочет, чтобы они присутствовали в ее жизни и дальше: "Я очень этого хочу, ведь открыла для себя абсолютно новый мир, которым я ранее не особо интересовалась. Сейчас убеждена, что каждый актер обязан уметь красиво танцевать. Ведь через танец можно много чего показать и сказать. Это другое поведение, другое видение жизни, другое существование – тело себя совершенно по-другому ведет".

Более того, Ксения приоткрыла завесу тайны над новым сериалом, в котором сыграла одну из главных ролей. Долой образ Лидии Шефер – эмоциональный боевик скоро выйдет на экраны.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / 1+1

"Сергей Толкушкин – режиссер, снимает некий экшн, под названием Исчезающие следы. Я, конечно играю девочку-хулиганочку (улыбается - Главред), а моим партнером выступает Марк Дробот (Николя в сериале Крепостная - Главред). Мы там как Бонни и Клайд. Будет много экшена, драк, трюков, оружия", - отчаянно интриговала Ксения.

Кроме того, Ксения Мишина воспитывает семилетнего сына Платона. Мальчик очень поддерживает маму и ждет, что она завоюет кубок. Также он хочет увидеть свой любимый танец в исполнении Ксении.

"Сын родился в актерской семье, и он привык, что у меня постоянные проекты. На мое участие в Танцях з зірками он отреагировал хорошо: "Классно, мама, ты будешь танцевать!". Для него это, как само собой разумеющееся. Но естественно, он меня поддерживает, хочет, чтобы я ему выиграла кубок. Он постоянно он мне говорит: "Кубок должен быть наш, мы с тобой чемпионы, и я хочу от тебя увидеть брэйк данс, пожалуйста". Я говорю: "Ну сыночек, я не знаю, как насчет брэйк данса – кубок, наверное, более реальный в этой истории", - смеется Ксения.

Танці з зірками 2019 10 выпуск смотреть онлайн 27-10-2019: Ксения Мишина и Женя Кот Румба:

Напомним, новые выпуски Танців з зірками выходят каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1. Онлайн их также можно посмотреть на сайте Главред.

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