The Hardkiss прекращают концертную деятельность

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The Hardkiss накопили большой объем песен, музыки и идей, поэтому, после завершения тура с концертом The Hardkiss акустика планируется длительная пауза на обновление репертуара и подготовку новых сюрпризов.

Юлия Санина раскрыла планы на 2020 и 2021 года после концерта в Киеве 4 ноября.

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Hardkiss не будет давать концертов в 2020 году, но не отказывается от выпуска отдельных синглов или клипов. Группа собирается дополнить и обновить репертуар, так как за последние полгода поднакопилось материала.

"Потому что он есть, его много, много новых песен лежат, и ждут, пока дойдут руки. Нужно просто засесть в студию. На некоторое время Hardkiss прекратит концертную деятельность, чтобы накопить материал, и сделать ВАУ! в 2021 году", - сказала Юля Санина после концерта во Дворце Украина.

Например, новый клип будет выпущен уже в течении 2 месяцев - Юлия предположила, что он выйдет еще до Нового Года.

Тем временем, после концерт стало известно о переменах в составе группы. В группу пришел новый барабанщик - Евгений Киблеев, который сменит Дмитрия Смотрова.

Тем не менее, в телеграм-канале группы пишется, что с ним не прощаются надолго - он еще встретится с группой.

Напомним, 4 ноября в Киеве прошел финальный концерт нового тура группы Hardkiss Акустика. Юлия Санина исполнила более 17 пенсен, и буквально заставила зал плясать.