Ксения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019

Танці з зірками Ксения Мишина: биография победителя / 1+1

В шоу Танці з зірками 2019 Ксения Мишина и Евгений Кот прошли 14 выпусков, и постоянно были любимцами публики. В последнем эфире Танцев со звездами - в финале 24 ноября,Ксения Мишина выборола победу.

Ксения Мишина и Евгений Кот повторила свой первый танец Скрябина Мовчати, потом она исполнила самый любимый танец зрителей, и потом 4 танца за жизнь.

Что же известно об олимпийской чемпионке Ксении Мишиной?

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Ксения Мишина биография

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году она стала вице-мисс красоты на конкурсе Севастопольская красавица, несмотря на нестандартную для моделей внешность. Она получила специальный приз от зрителей на этом конкурсе.

В 2015 году Ксения Мишина окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

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Первым опытом в кино стала лента Периметр, а вот известность она получила после мелодрамы Искушение в 2017 году. Она также небывалую популярность получила в 2018 году после роли Лидии Шефир в Крепостной. У актрисы есть 7-летний сын Платон.

Одновременно с Танцами Ксения ухитрилась сниматься в новом сериале – Исчезающие следы, которые выходят в 2020 году.

Ксения Мишина: Биография и фото / 1+1

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Ксения Мишина: Фильмография

2014 — Раскалённый периметр — Анжелика

2015 — Плохая соседка — модель

2016 — Selfieparty — Лиза

2016 — Чудо по расписанию — Ира

2016 — На линии жизни — Даша Яворская

2016 — Дом на холодном ключе — Раиса в молодости

2017 — Радуга в небе— Виолетта

2017 — Риния Света — эпизод

2017 — Искушение — Камилла

2017 — Искушение-2 — Камилла

2018 — Наследница поневоле

2018 — Лучший муж

2018 — За витриной — Виктория Александровна Тобилевич

2018 — Дом Надежды — Лера

2018 — Вкус счастья — Лида

2019 — У неділю зранку зілля копала — Тамара

2019 — Кріпосна — Лидия Шефер

2019 — Город влюбленных — Ася

2019 — Я тебя найду — любовница Кирила

2019 — Циганка — Тамара

2019 — Підкидьок — Рита Одинцова

2019 — Маркус (Markus)

2019 — Кровная месть — Марина в молодости

2020 – Исчезающие следы

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