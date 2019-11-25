Ксения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019

В 3 сезоне Танці з зірками 2019 победу получила пара Ксения Мишина и Евгений Кот. Что известно о победителях - читайте на Главреде.
В шоу Танці з зірками 2019 Ксения Мишина и Евгений Кот прошли 14 выпусков, и постоянно были любимцами публики. В последнем эфире Танцев со звездами - в финале 24 ноября,Ксения Мишина выборола победу.
Ксения Мишина и Евгений Кот повторила свой первый танец Скрябина Мовчати, потом она исполнила самый любимый танец зрителей, и потом 4 танца за жизнь.
Что же известно об олимпийской чемпионке Ксении Мишиной?
Читайте такжеТанці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019
Ксения Мишина биография
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году она стала вице-мисс красоты на конкурсе Севастопольская красавица, несмотря на нестандартную для моделей внешность. Она получила специальный приз от зрителей на этом конкурсе.
В 2015 году Ксения Мишина окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.
Читайте также"Постоянно в нон-стопе": Ксения Мишина полностью перевернула свою жизнь на Танцах
Первым опытом в кино стала лента Периметр, а вот известность она получила после мелодрамы Искушение в 2017 году. Она также небывалую популярность получила в 2018 году после роли Лидии Шефир в Крепостной. У актрисы есть 7-летний сын Платон.
Одновременно с Танцами Ксения ухитрилась сниматься в новом сериале – Исчезающие следы, которые выходят в 2020 году.
Читайте такжеТанці з зірками: Ксения Мишина открыла источник своего вдохновения
Ксения Мишина: Фильмография
- 2014 — Раскалённый периметр — Анжелика
- 2015 — Плохая соседка — модель
- 2016 — Selfieparty — Лиза
- 2016 — Чудо по расписанию — Ира
- 2016 — На линии жизни — Даша Яворская
- 2016 — Дом на холодном ключе — Раиса в молодости
- 2017 — Радуга в небе— Виолетта
- 2017 — Риния Света — эпизод
- 2017 — Искушение — Камилла
- 2017 — Искушение-2 — Камилла
- 2018 — Наследница поневоле
- 2018 — Лучший муж
- 2018 — За витриной — Виктория Александровна Тобилевич
- 2018 — Дом Надежды — Лера
- 2018 — Вкус счастья — Лида
- 2019 — У неділю зранку зілля копала — Тамара
- 2019 — Кріпосна — Лидия Шефер
- 2019 — Город влюбленных — Ася
- 2019 — Я тебя найду — любовница Кирила
- 2019 — Циганка — Тамара
- 2019 — Підкидьок — Рита Одинцова
- 2019 — Маркус (Markus)
- 2019 — Кровная месть — Марина в молодости
- 2020 – Исчезающие следы