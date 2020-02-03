Милла Йовович родила - все подробности

Милла Йовович / Instagram

Америкаская актриса звезда Обителя Зла Милла Йовович стала мамой днем ( ночью по Киевскому времени) 2 февраля.

Милла Йовович уже поделилась первым фото с роддома в соцсетях.

Актриса Милла Йовович успешно родила третьего ребенка - девочку, которую назвали Оушан.

Об этом сообщила старшая дочь знаменитости Эва Габо Андерсен на своей странице в Instagram.

"Поздравления всей семье Цовович-Андерсон", - пишет она под фото.

Вместе с режиссером Полом Андерсоном актриса уже воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.

Милла Йовович раскрыла свою беременность только на 4 месяце - в августе 2019 года.

К сожалению, у Миллы Йовович случились преждевременные роды 2 года назад, когда она была уже на 4 месяце беременности. Поэтому ее семья так переживает в этот раз.