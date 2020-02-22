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Кто поедет на Евровидение 2020: как голосовать за участников

22 февраля 2020, 21:20

Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля. Многие ищут, как голосовать за участников на Евровидении. Предлагаем подробную инструкцию как голосовать на Евровидении 2020.

Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020 / СТБ

Голосование на Отборе Евровидения 2020 не отличается от процедуры в 2019 году. Чтобы не допустить ошибки, представляем инструкцию, как голосовать на Отборе Евровидение 2020.

Чтобы проголосовать на Втором полуфинале Отбора на Евровидения 2020, нужно точно знать номер своего участника.

Каждый может проголосовать на Отборе с одного номера телефона только один раз. Голосовать модно смс или через сайт или приложение Телепортал.

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Инструкция как голосовать в Телепортале на Отборе Евровидения 2020

  • Авторизироваться в приложении Телепортал с помощью одной из соц. сетей.
  • Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)
  • зайти в раздел Голосование
  • Проголосовать

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В разделе Голосование можно отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют  через Телепортал будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира.

Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз, но это не значит что нельзя голосовать всей семьей.

Напомним, второй полуфинал пройдет 15 февраля в 19-00 на СТБ и UA:Перший.

В первом полуфинале победили Jerry Heil, Go-A, Krutь, 

Евровидение 2020 новости шоу бизнеса Аксельрод Jerry Heil Tvorchi Go-A Krutь Khayat
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