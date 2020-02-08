Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020

Полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине состоялся 08 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и UА:Перший. Оценки судей и результаты голосования выступлений участников читайте на Главреде.
Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 от Украины прошел 8 февраля с 19-00 до 22-20. Как прошел отбор, какие оценки поставили судьи, и как проголосовали зрители на первом полуфинале отбора на Евровидение 2020 - читайте в материале Главреда.
В первом полуфинале Отбора на Евровидение 2020 выступили Группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krutь, Go-A, Cloudless, GIO и Assol. Судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов отдали свои голоса, зрители также сделали свой выбор.
Читайте такжеЕвровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020
Участники выступили в таком порядке:
Группа [О] - Там, куди я йду смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Jerry Heil - Vegan смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Katya Chilly - Піч смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Krutь - 99 смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Go-A - Соловей смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Cloudless - Drown Me Down смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
GIO - Feeling so lost смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
Assol - Save It смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020
По результатам голосования участники получили такие баллы:
Assol - Save It - 1
GIO - Feeling so lost - 2
Группа [О] - Там, куди я йду - 3
Katya Chilly - Піч - 4
Cloudless - Drown Me Down - 5
Go-A - Соловей - 6;
Jerry Heil - Vegan - 7;
Krutь - 99 - 8;
Отбор на Евровидение 2020 Голосование зрителей - результаты первого полуфинала:
- Assol - Save It - 1
- Группа [О] - Там, куди я йду - 2
- Katya Chilly - Піч - 3
- GIO - Feeling so lost - 4
- Cloudless - Drown Me Down - 5
- Jerry Heil - Vegan - 6
- Go-A - Соловей - 7;
- Krutь - 99 - 8;
В финал Отбора на Евровидение 2020 проходят Jerry Heil (13), Go-A (13) и Krutь (16).
Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля в 19-00. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на Главреде.