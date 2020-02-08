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Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020

8 февраля 2020, 22:20

Полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине состоялся 08 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и UА:Перший. Оценки судей и результаты голосования выступлений участников читайте на Главреде.

Отбор на Евровидение 2020 первый полуфинал результаты
Отбор на Евровидение 2020 первый полуфинал результаты / suspilne.eurovision.facebook

Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 от Украины прошел 8 февраля с 19-00 до 22-20. Как прошел отбор, какие оценки поставили судьи, и как проголосовали зрители на первом полуфинале отбора на Евровидение 2020 - читайте в материале Главреда.

В первом полуфинале Отбора на Евровидение 2020 выступили Группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krutь, Go-A, Cloudless, GIO и Assol. Судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов отдали свои голоса, зрители также сделали свой выбор.

Читайте такжеЕвровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020

Участники выступили в таком порядке:

Отбор на Евровидение 2020 участники первого полуфинала
Отбор на Евровидение 2020 участники первого полуфинала / СТБ

Группа [О] - Там, куди я йду смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020

Jerry Heil - Vegan смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020

Katya Chilly - Піч смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020

Krutь - 99 смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020

Go-A - Соловей смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 08-02-2020

Cloudless - Drown Me Down смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020​​​​​​​ 08-02-2020

GIO - Feeling so lost смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020​​​​​​​ 08-02-2020

Assol - Save It смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020​​​​​​​ 08-02-2020

По результатам голосования участники получили такие баллы:

  • Assol - Save It - 1

  • GIO - Feeling so lost - 2

  • Группа [О] - Там, куди я йду - 3

  • Katya Chilly - Піч - 4 

  • Cloudless - Drown Me Down - 5

  • Go-A - Соловей - 6;

  • Jerry Heil - Vegan - 7;

  • Krutь - 99 - 8;

Нацотбор на Евровидение 2020 баллы от судей
Нацотбор на Евровидение 2020 баллы от судей / СТБ

Отбор на Евровидение 2020 Голосование зрителей - результаты первого полуфинала:

Нацотбор на Евровидение 2020 баллы от зрителей
Нацотбор на Евровидение 2020 баллы от зрителей / СТБ
  • Assol - Save It - 1
  • Группа [О] - Там, куди я йду - 2
  • Katya Chilly - Піч - 3 
  • GIO - Feeling so lost - 4
  • Cloudless - Drown Me Down - 5
  • Jerry Heil - Vegan - 6
  • Go-A - Соловей - 7;
  • Krutь - 99 - 8;

В финал Отбора на Евровидение 2020 проходят Jerry Heil (13), Go-A (13) и Krutь (16).

Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля в 19-00. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на Главреде.

Сергей Притула нацотбор новости шоу бизнеса Евровидение-2020
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