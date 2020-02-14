"Провокация": Плакидюк раздвинула ножки, и показала, что скрыто

Соня Плакидюк / Instagram

Самая популярная фешн-фотограф Украины Соня Плакидюк поделилась горячим фото в День влюбленных.

Соня Плакидюк показала в Instagram еще одно фото с горячей фотосессии к съемкам клипа Макса Барских.

"Лучше точно не бывает", - написала она под фото и добавила тег Лейнежалей - отсылка к клипу Барского.

На фото Соня Плакидюк сидит, и позирует так, что ее лица не видно. Она одета в черное сексуальное боди, любимый розовый плащ и чулочки в сеточку и шпильки. Она расставила ноги и поставила между ними свой фотоаппарат, прикрывая все интимные моменты.

Соня Плакидюк / Instagram

Ранее она уже публиковала фото из этого фотосета

Соня Плакидюк / Instagram

"Вы в клипе просто богиня", "Ходяча провокація", "Це так секси", "Вас преступно мало в клипе!", "У тебя тут такие ножки худые, не то, что на супер-моделях, ты умничка", "Ваууууу, просто секси, фантастически круто!!!", "Соня ти просто бомба", "Ооооо у меня такая же", "Как же круто", - пишут в комментариях.

Ранее Ксения Собчак топлес показала "групповушку".