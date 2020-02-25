"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер

Украинцы не поняли Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil представила необычную песню Vegan, но ее не оценили, когда она выступила вживую, а не в клипе или в интернете.

Jerry Heil сначала имела огромную поддержку и хайп в сети, но что-то пошло не так, отметил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев, который еще до отбора делал ставку на ее номер.

"Изначально в этом национальном отборе я делал ставку на Jerry Heil, которая, в итоге, оказалась… первой с конца. Подчеркиваю, я за нее не "топил", а делал ставку на то, что за нее проголосуют зрители, поскольку у нее огромная фан-поддержка и огромный хайп в сети", -сказал он в комментарии Главреду.Читайте такжеКто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя

Он отметил, что Jerry Heil – студийный и исключительно сетевой артист. А когда она выступает на сцене, по мнению продюсера, ей не хватает энергетики и опыта работы с залом, работы на камеру.

"Это – искусственно созданный персонаж, своего рода тамагочи или покемончик. Jerry прячется за яркими образами, прическами, одеждой, танцульками-прибамбульками. Потому она и "сдулась"", - добавил Путинцев.

По мнению Путинцева, решение Jerry Heil убрать своих ярких персонажей сыграло не лучшую роль на голосовании, ведь она прислушалась к хейтерам.

"Мне обидно за Jerry Heil, но мои предположения о том, что народ при выступлении вживую ей не верит, подтвердились. Люди верят ее трекам и образу в сети, как вирусной истории. Но, как артист, она еще совершенно не готова на данном этапе", - подвел черту Денис Путинцев.

Jerry Heil Vegan смотреть онлайн клип:

Напомним, что в финале отбора на Евровидение Jerry Heil получила по 1 баллу от зрителей и жури, в то время, как из полуфинала выходила наравне с Go_A - по 13 баллов.