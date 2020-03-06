Заворотнюк умерла: в сети обсуждают страшный заговор

Анастасия Заворотнюк умерла несколько месяцев назад, и родственники скрывают правду от общества.
Смерть Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев скрывают от фанатов.
Российские СМИ в один момент разорвало от слухов об истинном положении вещей в семье Заворотнюк - актриса давно умерла, но это скрывают, пишет Обозреватель.
На русском сайте якобы появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла еще зимой, но в ее завещании якобы была просьба скрывать ее смерть.Читайте такжеУ Заворотнюк отреагировали на слухи об ее исчезновении
"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", - говорится в сообщении.
Пока что нет никакого подтверждения, или опровержения информации со стороны официальных представителей актрисы.
Ранее уже была информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует рак мозга, а не лечится в больнице.
После этого всплыл факт, что Заворотнюк пропала из больницы, где проходила лечение.