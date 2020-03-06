Заворотнюк умерла: в сети обсуждают страшный заговор

Анастасия Заворотнюк / Телеграм

Смерть Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев скрывают от фанатов.

Российские СМИ в один момент разорвало от слухов об истинном положении вещей в семье Заворотнюк - актриса давно умерла, но это скрывают, пишет Обозреватель.

На русском сайте якобы появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла еще зимой, но в ее завещании якобы была просьба скрывать ее смерть.Читайте такжеУ Заворотнюк отреагировали на слухи об ее исчезновении

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", - говорится в сообщении.

Пока что нет никакого подтверждения, или опровержения информации со стороны официальных представителей актрисы.

Ранее уже была информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует рак мозга, а не лечится в больнице.

После этого всплыл факт, что Заворотнюк пропала из больницы, где проходила лечение.