Анастасия Заворотнюк пропала: что известно врачам

Анастасия Заворотнюк пропала из больницы/ Facebook

Актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение и реабилитацию после операции по удалению рака. Однако последние пару дней, она неожиданно пропала из поля видимости врачей.

Анастасия Заворотнюк либо покинула больницу на Рублевке, либо Заворотнюк стало хуже, сообщают источники издания НеМалахов

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Интернет-изданию удалось поговорить с сиделкой из реабилитационного центра на Рублевке, где до недавнего времени лежала актриса, и та предположила, что Заворотнюк могло стать хуже. Палата пациентки, за которой смотрела женщина была по соседству с Заворотнюк.

"Раньше я видела, как её возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо её увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остаётся фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - откровенничает женщина.

На прошлой неделе пошли слухи о том, что Анастасию Заворотнюк перевели в другую больницу.