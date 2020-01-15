Заворотнюк перевели в другую больницу и лечат паралич: новые подробности

Анастасия Заворотнюк / Телеграм

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за онкологии, но после этого уже сменила две частные больницы.

После Нового года Анастасию Заворотнюк снова перевели в другое медзаведение, где актриса проходит реабилитацию после онкологии и паралича, пишет издание Mash.

Журналисты издания утверждают, что после лечения рака, у Заворотнюк осталась парализованная правая половина тела.

"Актриса продолжает лечение, недавно её перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры — правая часть её тела парализована", - говорится в сообщении.

Также, ссылаясь на свои источники, редакция Mash утверждает, что Анастасия Заворотнюк отмечала день рождения дочери в клинике.

Поскольку ее не выписали, а перевели в другую больницу, из-за состояния. День рождения якобы пришлось перенести в палату.

По поводу праздника к Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.

Ранее сообщалось, что уставшие от скрытности родственников Анастасии россияне обвинили в симуляции Заворотнюк.