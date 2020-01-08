Больную Заворотнюк обвинили в симуляции

Анастасия Заворотнюк / Instagram

В России открыто сомневаются в том, что Анастасия Заворотнюк болеет онкологией.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в тяжелом состоянии и лечение проходило легко, пишет российское издание Дни.ру со ссылкой на своего эксперта — таролога и ясновидящую Саону.

"Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни", - говорит Саона, намекая на то, что какое-то лечение все-таки проводится от реальной болезни.

Однако, Саона отрицает, что Заворотнюк была в тяжелом или критическом состоянии в течении лечения.

"Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам", - говорит эксперт.

Более того, она уверена, что Анастасия Заворотнюк проживет еще минимум 15 лет, хотя ей и придется постоянно быть под наблюдением.

Саона заявила, что заплатить все равно придется, ка бы Заворотнюк не избегала ответственности.

"Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов", - уверена ясновидящая.

ЧТо на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк - неизвестно, потому что родственники заблокировали любое общение со СМИ.

Ранее поклонники Анастасии Заворотнюк крайне агрессивно отреагировали на очередные слухи в сети, которые распространяет российские СМИ.