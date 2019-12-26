"Моральное уродство": у Заворотнюк впали в ярость из-за скандального слуха

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастастасия Заворотнюк оказалась снова в центре скандала из-за того, что родственники отказываются сообщать реальную информацию о состоянии актрисы.

О проходящей реабилитацию и лечение Анастасии Заворотнюк появилась информация, которую поспешили опровергнуть на странице поддержки в Instagram.

"Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", - говорится в сообщении.

Поклонники Заворотнюк в комментариях разразились настоящими проклятиями.

"Какой ужас!", "Я давно в шоке от этой прессы Дни ру.Как открываю гугл ,просто пройтись по новостям ,именно Дни Ру такое пишут.И про Настю и про других. Уже давно задалась вопросом ,что это за издание и почему им позволяют такую гадость публиковать.Почему никто их не контролируют.Они такую ложь распостроняют. Жуть...Хоть бы кто их остановил.х", "Пусть у таких поотсыхают языки и руки. Бог им судья, только должны все понимать, что зло возвращается обратно, да и ещё в 10кратном размере.", "Ой б@@ть ... чем журналисты думают? Что у них вместо мозгов? Бумеранг их застанет. Надеюсь Настя в скором времени окрепнет и поставит их всех на место! Настиле здоровья . Она сильная, всё будет хорошо", "Не надо тратить моральные и душевные силы на таких нелюдей...Бог всем судья...В это я верю .Я просто это точно знаю", "Как люди могут писать такую хуйню бох все видет", "Уроды", "Писаки... одним словом, ни стыда, ни чести, ни совести", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк отказываются отпускать домой на Новогодние праздники из больницы.