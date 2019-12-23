Стало известно, где Заворотнюк проведет Новый год

Анастасия Заворотнюк / Mash

В сеть попала информация о том, что родственники хотели забрать Анастасию Заворотнюк домой на праздники.

Врачи приняли решение относительно того, когда отпускать домой Анастасию Заворотнюк, пишет издание Mash.

"Врачи решили не отпускать актрису домой даже на главный праздник в году — из-за тяжёлого состояния. Хоть родные актрисы и очень об этом просили. Чтобы провести с ней хотя бы выходные дни — тем более что такое разрешение было выдано многим пациентам", - говорится в сообщении.

Ситуация с Анастасией Заворотнюк не попала в категорию тех, кому можно отправиться домой.

"Медики остались непреклонны: Анастасия проведёт всё это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего всё же удалось добиться — близкие смогут посещать её в любое время", - добавили в издании.

Напомним, до этого стало известно о новой болезни Анастасии Заворотнюк.