Новая хворь: Всплыла правда о лечении и болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / facebook

Пока родственники Заворотнюк отказываются сообщать что-либо о состоянии Анастасии, в сеть сливают подробности ее лечения и состояния.

Анастасия Заворотнюк до сих пор с парализованной правой стороной, но врачи начали лечение от тромбоза, пишет Mash со ссылкой на источники.

"Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание пишет, что Заворотнюк сейчас наблюдается в Европейском медицинском центре.

Несмотря на скандал, который устроили родственники Заворотнюк, источник утверждает, что правая сторона остаётся парализованной, врачи назначили новый курс лечения.

Ранее сеть потрясла новости о том, что Анастасия Заворотнюк останется парализованной на всю жизнь. Родственники Заворотнюк устроили скандал по этому поводу, но так и не опровергли слухи.