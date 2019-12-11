Анастасия Заворотнюк останется калекой на всю жизнь

Анастасия Заворотнюк / Telegram

Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в больнице в Москве, и родственниеи скрывают ее состояние.

После последней операции Анастасии Заворотнюк реабилитация не позволяет полностью восстановиться, и врачи опасаются, что она останется калекой на всю жизнь.

Актриса лежит в центре реабилитации уже три месяца, просвета пока не видно, сообщают источники издания Mash.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", — говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Пётр Чернышёв.

Ранее сообщалось, что муж тяжелобольной Заворотнюк укатил из России с другой.

Напомним, что о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно, когда она попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. Тогда ее ввели в искусственную кому, потому что у звезды начался паралич. После этого Заворотнюк была на аппарате искусственного жизнеобеспечения, и, постоянно в осаде СМИ.

После перевода в обычную палату, родственники Заворотнюк объявили войну СМИ, а потом и вовсе перевели ее в другую больницу.