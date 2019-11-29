Супруг тяжелобольной Заворотнюк укатил из России с другой

Анастасия Заворотнюк с мужем / instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев, который приходится мужем тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, покинул Российскую Федерацию. Отмечается, что он направился в Беларусь с другой женщиной.

Так, Татьяна Навка рассказала, что Чернышев вернулся к концертному графику. По ее словам, они отправились на гастроли в Минск.

"Минск, встречай! Уже завтра наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11:00 и 15:00! Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной", – говорится в сообщении Навки в Instagram.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк вылечила рак, и проходит реабилитацию после удаления опухоли.