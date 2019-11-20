"Ходит и разговаривает": Состояние Заворотнюк стало неожиданностью

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк вылечила рак, и проходит реабитацию после удаления опухоли.

Прооперированная Анастасия Заворотнюк уже не просто восстанавливается - она нормально ходит, разговаривает, видит и слышит. Радостными новостями поделился коллега Петра Чернышева с изданием КП.

"Раньше в клинике Настя была лежачей больной, а сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает. У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету", - говорит он.

Оказывается, СМИ, несмотря на шпионаж знали не все - у Заворотнюк была очень тяжелая ситуация.

" Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", - объясняет коллега Чернышева.

Более того, сам Чернышев сказал, что перспективы на выздоровление высокие.

Также стало известно, чем именно занимаются врачи - проводят детоксикацию организма, очищают от отмерших клеток и восстанавливают баланс жидкостей.

"Сейчас врачи заняты тем, чтобы очистить ее организм от отмерших генетически поломанных клеток. Делают лечебные капельницы, когда в кровь вводят препараты, позволяющие очищать ее от умерших клеток, выводить их. Есть даже такая процедура: забирают немного крови пациентки, насыщают ее необходимыми элементами, лекарствами и вводят обратно. Таким образом организм очищается, чтобы нормально работать", - пишет КП со ссылкой на близкого Чернышева.

Также он признал, что Анастасия Заворотнюк сильно набрала вес, но теперь она начала худеть.

Ранее близкие предупреждали, что время для лечения Заворотнюк шло на часы - рак у нее заметили вовремя, но лечение все равно было очень тяжелым.

Напомним, что о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно, когда она попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. Тогда ее ввели в искусственную кому, потому что у звезды начался паралич. После этого Заворотнюк была на аппарате искусственного жизнеобеспечения, и, постоянно в осаде СМИ.

После перевода в обычную палату, родственники Заворотнюк объявили войну СМИ, а потом и вовсе перевели ее в другую больницу.