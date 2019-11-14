"Важен каждый день и час": новые подробности состояния Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / facebook

Анастасия Заворотнюк тайно лечится от рака в частной больнице в Москве. Тем временем ее муж Петр Черныешев вынужден поехать в новый тур с обновленной программой шоу Татьяны Навки, в котором он принимает участие. Один из коллег Чернышева на основании анонимности поведал, в каком состоянии сейчас Анастасия Заворотнюк, и что известно о ее диагнозе изданию Дни.ру.

"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске. А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час", — подчеркнул фигурист, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что Заворотнюк помогла Татьяна Навка по своей инициативе.

"К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой", — добавил он.

Напомним, что недавно Татьяна Навка сообщила о том, что один из концертов танцев на льду был благотворительным - средства пошли на помощь Заворотнюк.

До этого в сети появились подробности состояния Заворотнюк, в соответствии с которыми, не все с ней хорошо.

Но на самом деле никто точно не знает ни диагноза ни состояния Анастасии Заворотнюк, так как родственники еще с сентября устроили информационную блокаду, и заткнули все российские СМИ.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк 4 стадия рака мозга, и она перенесла уже 3 операции за осень, и еще несколько до этого.