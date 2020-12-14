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Алина Гросу и Ирина Федишин взаимно обвинили друг друга в плагиате

14 декабря 2020, 12:16

Алина Гросу и Ирина Федишин снова подняли вопрос плагиата на церемонии награждения "Музыкальная платформа" на Канале Украина.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Две получившие награды певицы - Алина Гросу и Ирина Федишин напомнили о своем противостоянии, которое длится более 10 лет. Скандал продолжается из-за песен "Мама" и "Як я тебе люблю". Их похожесть у всех на слуху уже много лет, но артистки обходятся мелкими колкостями в адрес друг друга, не доводя дело до выяснения отношений.

На красной дорожке церемонии награждения "Музыкальная платформа", Алина Гросу ответила на вопрос о песнях, отметив, что ее песня вышла ранее. Видео с комментарием появилось на сайте Канала Украина.

"Песня "Мама" и "Як я тебе люблю", кажется, - у нее один и тот же автор - Руслан Квинта. И он написал две песни с абсолютно одинаковой мелодией в припеве. Но я не обвиняю - всякое бывает. Все-таки у нас всего семь нот, и часто бывает, что песни чем-то похожие", - говорит Алина Гросу.

Сама Ирина Федишин утверждает, что в 2008 году услышала, как Михаил Мода исполняет песню "Боже, як я тебе люблю", и решила включить ее в свой репертуар.

"Я звоню авторам и спрашиваю, как же так случилось. А они мне говорят - Ирина, эта песня была написала в 2007 году, а песня Алины - в 2009. Поэтому нужно хорошо выяснить, кто у кого сплагиатил трек", - заявила Ирина Федишин в ответ.

Напомним, что авторы песни Алины Гросу - Виталий Куровский и Руслан Квинта. Музыку к песне "Як я тебе люблю" написал Михайло Мода, а слова - Мирослав Воньо.

Алина Гросу - "Мама" - смотреть клип:

Ирина Федишин - "Як я тебе люблю" - смотреть клип:

Напомним, что российская музыкальная премия "Золотой граммофон" состоялась 12 декабря - после "Музыкальной платформы". Награды на "Золотом граммофоне" также получили исполнители из Украины - Макс Барских, Ани Лорак и Светлана Лобода

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