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Atlas Weekend 2021 - Twenty One Pilots стали первым хедлайнером

9 июня 2020, 19:07

Организаторы Atlas Weekend 2021 стали раскрывать состав хэдлайнеров фестиваля.

Twenty One Pilots
Twenty One Pilots / Atlas Weekend

Карантин уничтожил планы на лето 2020, в том числе на фестиваль Atlas Weekend 2020. Но организаторы проводят работу по переносу всех хедлайнеров на концерт 2021 года.

Выступление группы Twenty One Pilots должно было состояться в пятницу 10 июля 2020, поэтому Twenty One Pilots выступят в 2021 году также в пятницу, но 9 июля. По традиции фестиваль Atlas Weekend проходит со вторника по воскресенье, во вторую неделю июля.Читайте такжеAtlas Weekend 2020: дата проведения и участники

Twenty One Pilots - американский дуэт с Коламбуса, штат Огайо. Группа была создана в 2009 году и на данный момент состоит из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Коллектив выпустил два альбома: Blurryface и Trench.

В 2017 дуэт получил Грэмми в номинации Лучший поп-дуэт. Авторитетное издание Billboard назвал альбом Blurryface успешной пластинкой десятилетия. Twenty One Pilots известные своим хитом Heathens, который является саундтреком к фильму Отряд самоубийц.

Последнее видео на песню Level of Concern был снят на карантине и собрало уже около 36 миллионов просмотров на Youtube.

Напомним, что фестиваль Atlas Weekend 2021 состоится во вторую неделю июля, с 6 по 11. Выступление Twenty One Pilots состоится также в пятницу, 9 июля.

Организаторы обещают максимально перенести заявленный лайн-ап Atlas Weekend 2020 который уже был анонсирован в начале карантина.

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