Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним

Бывшая жена Мэнсона Дита фон Тиз сказала свое слово по поводу обвинений музыканта в насилии.
Дита фон Тиз с задержкой отреагировала на скандал вокруг обвинениях Мэрилина Мэнсона в насилии, но выступила с кардинально противоположным обвинениям заявлением.
Дита фон Тиз в заявлении в Instagram подчеркнула, что за все время отношений с Мэнсоном не заметила и намека на насилие с его стороны.
Танцовщица пишет, что ничего подобного за 7 лет их совместной жизни не было. Иначе она не вышла бы за него замуж.
Она объяснила, что развелись они через год брака из-за измен и наркотиков Мэнсона, но не из-за сексуального насилия.
"Любому насилию нет места в отношениях", - написала она.
- Напомним, актриса Эван Рэйчел Вуд выступила с публичными обвинениями своего бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона, с которым у нее был роман в 2006-2010 годах. Она обвинила его в "ужасном" насилии и издевательствах.
- К ней присоединились еще четыре женщины, которые объявили, что у всех ПТСР (пост-травматический синдром) после разрыва с Мэнсоном.
- Представители Мэрилина Мэнсона потребовали хоть каких-то доказательств, чтобы показать, что это не попытка "потопить" карьеру музыканта.
- Мэрилин Мэнсон сделал заявление, в котором ужаснулся, "перекручиванию фактов" о себе и не признал, что совершал насилие с женщинами.
Автор: Александр Галаджий