Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним

Мэрилин Мэнсон / Reurers

Дита фон Тиз с задержкой отреагировала на скандал вокруг обвинениях Мэрилина Мэнсона в насилии, но выступила с кардинально противоположным обвинениям заявлением.

Дита фон Тиз в заявлении в Instagram подчеркнула, что за все время отношений с Мэнсоном не заметила и намека на насилие с его стороны.

Танцовщица пишет, что ничего подобного за 7 лет их совместной жизни не было. Иначе она не вышла бы за него замуж.

Она объяснила, что развелись они через год брака из-за измен и наркотиков Мэнсона, но не из-за сексуального насилия.

"Любому насилию нет места в отношениях", - написала она.