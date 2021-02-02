Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии - появился ответ музыканта

Мэрилин Мэнсон / Reurers

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд выступила с публичными обвинениями своего бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона, с которым у нее был роман в 2006-2010 годах. Девушка обвинила его в насильственных действиях, назвала его поведение "ужасными издевательствами".

Как сообщает Vanity Fair, женщина заявила, что Мэрилин использовал ее еще пока она была подростком, и теперь она устала бояться.

"Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая покрывает его, прежде чем он погубит еще несколько жизней", - говорит Эван рэйчел Вуд.

В знак солидарности по крайней мере четыре женщины опубликовали свои собственные обвинения против Мэнсона, подробно описав мучительные события, которые, по их утверждениям, включали сексуальное насилие, психологическое насилие и / или различные формы принуждения, насилия и запугивания.

Реакция на обвинения Мэрилина Мэнсона

Лейбл Loma Vista не дожидаясь реакции Мэнсона заявил, что прекращает с ним сотрудничество.

Мэрилин Мэнсон в своем Instagram опубликовал официальное заявление, в котором назвал обвинения искажением реальности.

"Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно притягивают к себе споры и разногласия. Но эти недавние заявления обо мне — чудовищное искажение реальности. Мои личные отношения всегда были полностью согласованы с моими партнерами-единомышленниками. Невзирая на то, как и почему другие сейчас предпочитают искажать прошлое, это правда", - говорится в заявлении Мэнсона.

Новые обвинения Мэрилина Мэнсона

Актриса Эшли Линдси Морган обвинила Мэнсона в том, что он резал и обжигал ее, и заставлял приносить ему нацистские сувениры. Она говорит, что страдает от ПТСР, испытывает тревожность и ее мучают ночные кошмары.

Габриэлла, которая выступает под псевдонимом SourGirrrl, обвинила Мэнсона в изнасиловании - во время их отношений он неоднократно ее связывал и совершал действия насильственного характера с ней. Он чуть не совершила самоубийство из-за этого.

Эшли Уолтерс, которая работала его помощницей,обвиняет его в том, что он предлагал ее в качестве "подарка" для секса с теми, кто с ним работал, и продолжал преследовать ее уже после окончания их профессиональных отношений. Уолтерс говорит, что теперь она страдает от посттравматического синдрома и депрессии.

Модель Сара Макнилли утверждает, что страдает от ПТСР и проблем с психикой после того, как Мэнсон часами ее отчитывал и закрывал в комнате, когда она провинилась

Представители Мэнсона уже прокомментировали ВВС, что Эван Рэйчел Вуд не впервые негативно отзывается о Мэнсоне, и намекнули, что для подобных громких обвинений необходимы хоть какие-то доказательства

"К сожалению, в наше время люди верят написанному в интернете и могут говорить что угодно без всяких доказательств. Последствия таких действий могут быть катастрофическими, распространять не основанную на фактах информацию - совершенно безответственно", - говоорится в заявлении.

Они предпочли бы "иметь дело с фактами".

Отношения между Мэрилином Мэнсоном и Эван Рэйчел Вуд возникли, когда ей было 18, а ему 36 лет. В 2010 году они даже обручились, но потом расторгли отношения.

Во время активизации MeToo и лавины обвинений в адрес известных личностей, актриса выступала со словами о том, что ей тоже пришлось пережить насилие "над бессознательным телом", но тогда она не назвала имени музыканта.