Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин

Румер Уиллис / Instagram

Американская актриса Румер Уиллис дочь Дрю Берримор и Брюса Уиллиса опубликовала провокационную фотосессию в БДСМ-стиле с плеткой и обнаженной, вызвав обсуждение своей позиции в соцсетях.

Голая Румер Уиллис в Instagram рассказала, как БДСМ и обнажение помогает ей бороться за женские права в мире.

".... и я назову вас сир

Эта фотосессия, которую я создала с Тайлером, посвящена возвращению женской формы. Вне зависимости от того, одето ли оно или нет, наше тело постоянно контролируется мужчинами и другими женщинами, и наши тела постоянно контролируются и контролируются. Нам говорят, что мы можем и чего нельзя носить, исходя из нашего размера и формы или убеждений других о том, что приемлемо или уместно. Нам говорят, как мы должны выглядеть, чтобы считаться красивыми. Нам говорят, что если мы одеваемся определенным образом, мы "просим об этом" или если мы более прикрыты, мы скромны или сдержанны. Нам говорят, что наша сексуальность и выражение этой сексуальности - это то, чего мы должны стыдиться, что мы должны держать при себе. Нас преследуют за право выбирать, когда нам стать матерью или стать ею вообще. У нас нет доступа к контролю над рождаемостью, места, где можно получить информацию о сексуальном здоровье и противозачаточных средствах, не финансируются. Женщины, которые боролись своей жизнью за продвижение прав женщин, пожертвовали всем, чтобы привести нас туда, где мы находимся сегодня, и мы все еще далеко от любого вида равенства. Мое тело и мое право на мою божественную женственность не будут охраняться или подавляться кем-либо ... мужчиной или женщиной..", - пишет она.

Румер после такого яростного признания пояснила в чем суть обнажения в ее проекте - показать, что все надо делать для себя, женщины, и что это не для мужчин.

"Идея о том, что когда другие женщины обнажены, это означает, что они не уважают себя - то, что мы обнажены или сексуальны, автоматически считается для мужчины символичниз-за ненависти к себе и неуверенности, и это полная чушь. Мы можем быть сексуальными для нас. Мы можем раздеться ради себя. Мы можем быть связаны за нас. Люди думают, что говорить женщинам не обнажаться и "уважать себя" - феминистский подход, но на самом деле эти снова направляют мужчин на предположения, что все, что вы делаете, для них", - утверждает она.

Румер Уиллис решила также таким образом спровоцировать и других женщин на желание расширять свои границы и любовь к себе.

"Я хочу сказать всем, кто пострадал от жестокого обращения или был спровоцирован этими фотографиями из-за прошлой травмы, моим единственным намерением было празднование и расширение возможностей женской формы, но я понимаю, что для некоторых это может вызвать обратное. Знайте, что я вижу вас и уважаю вас и хочу относиться к вам и вашим рассказам с величайшим почтением и уважением.

Это не было ни для одного мужчины. Это было для меня. Речь шла об исследовании и возвращении власти моему праву выбора. Я поддерживаю право любой женщины выражать свою чувственность, сексуальность, себя", - отметила девушка.

Она опубликовала три фотографии в цвете и черно-белые, на которых позирует в нескольких вызывающих БДСМ-нарядах. На последнем Румер полностью разделась и стоит в черных больших сапогах на коленях связанная специальными БДСМ-узлами, демонстрируя все откровенные подробности своей фигуры, огромную грудь и даже засветив запрещенные в Instagram соски.

Румер Уиллис / Instagram

Румер Уиллис / Instagram

Румер Уиллис / Instagram

Поклонники по разному восприняли позицию Румер Уиллис - кто-то начал восторгаться ее прелестями, кто-то начал принимать ее позицию, а третья группа начала оспаривать, что обнажение и БДСМ имеет не очень много общего с феминизмом и свободой женщин.

Румер Уиллис даже ответила третьей группе комментаторов - она сказала, что это ее выбор для себя, и она так решила для себя, но другие женщины имеют право самовыражаться, как они сами хотят.

"Это не было ни для одного мужчины. Это было для меня. Речь шла об исследовании и возвращении власти моему праву выбора. Я поддерживаю право любой женщины на самовыражение, как бы она ни предпочитала выражать свои чувственность, сексуальность и самовыражение. Румер", - пишет она

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