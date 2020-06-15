Певшую про Путина в Крыму Варнаву убрали из "черного" списка СБУ / instagram.com/kativarnava

Екатерину Варнаву, комедийную актрису и звезду российского телешоу Comedy Woman, которой на пять лет был запрещен въезд в Украину после поездки в аннексированным Крым (и исполнении песен про Путина), исключили из "черного списка" СБУ.

Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте Минкульта

Как следует из документа, Министерство культуры Украины обновило список лиц, которые угрожают национальной безопасности. И Варнава из него исключена еще 18 марта 2020 года.

Ни сама актриса, ни ее представители данную информацию пока не комментировали.

Напомним, ранее украинский Новый канал, на котором Екатерина Варнава много работала ведущей развлекательных шоу, пытался в судебном порядке отменить пятилетний запрет от СБУ на въезд в Украину для нее. Но Административный суд Киева отказался рассматривать иск.