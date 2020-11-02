Эксперт Топ-модели в день рождения устроил благотворительный "забег"

Сергей Никитюк / Новый канал

С октября на Новом канале начался Супер сезон Топ-модели по-украински с моделями из всех предыдущих сезонов. Традиционно, эксперт шоу Сергей Никитюк отмечает свой день рождения 2 ноября, но уже не первый год, как он оригинально празднует это день.

По словам Сергея Никитюка, он уже не первый раз помогает детям, и в свой день рождения попросил всех, кто может, помочь благотворительному проекту.

"Сегодня у меня день рождения. Обычно в этот день я получаю много поздравлений, сюрпризов и подарков. Но хочу попросить вас в этом году сделать что-то особенное, доброе и очень необходимое. Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезонаВместо цветов и подарков перечислите любую комфортную для вас сумму на благотворительный проект "Город счастливых детей", — обратился к своим поклонникам эксперт модельного реалити Нового канала.

"Город счастливых детей" — центр, в котором живут дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, пока не найдутся их новые родители.

Сергей Никитюк / Прес-служба

"Я уже третий раз собираю деньги в поддержку деток, которые пережили насилие и боль. Которых забрали у родных родителей и поселили там, где их любят и обеспечивают всем необходимым. Центр "Город счастливых детей" существует уже 12 лет только благодаря благотворителям, и именно мы с вами можем помочь ему существовать, — отметил Никитюк. — Лучший подарок для меня — это счастливые детские улыбки. Деньги собираются на оплату коммунальных услуг Центра (тепло, свет, вода, аренда помещения). Каждая ваша гривна будет равняться счастливому дню, который дети проживут в этом счастливом месте."

Телеведущий оставил ссылку для участия в благотворительной акции к его дню рождения.

В комментариях его друзья, коллеги и фанаты стали поздравлять Сергея Никитюка с праздником.