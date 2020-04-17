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"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху

17 апреля 2020, 18:19

Ведущий Improv Live Show на Новом канале Евгений Кошевой рассказал о семейных традициях на Пасху.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой заговорил о Пасхе / УНИАН

Артисты из-за своей занятости очень ценят время, которое могут провести с родными. Евгений Кошевой – не исключение - он много работает и часто бывает в разъездах. Но, коронавирусный карантин выстроил свои планы, и Евгений Кошевой проводит Пасху с семьей.

"Как и для многих украинцев, в нашей семье Пасха всегда была большим праздником, и отмечали мы ее всегда в семейном кругу. В основном встречали гостей дома, но иногда и сами могли сходить к друзьям с праздничной корзинкой", – рассказал Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой поделился, как его семья переживает коронавирусный карантин в 2020 году.

"В этом году из-за карантина праздник я, естественно, проведу дома, с самыми близкими. Собственно, с теми, с кем вот уже пятую неделю карантина и провожу. И всем так советую сделать, дабы волна коронавируса не вспыхнула еще с большей силой", - подчеркнул Кошевой.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой / Новый Канал

Но и в тесном семейном кругу звезда Нового канала не откажет себе в лакомствах.

"Мы – за традиционный праздничный стол. Помимо пасочек и крашанок я люблю, чтобы была колбаска домашняя, сальцо, а если будет и жареная картошечка, да еще с лисичками, вообще бомба!", - с удовольствием признался Кошевой.

Но, главное, что этот светлый праздник Евгений проведет с юмором. Ведь чувство юмора у него прекрасное. В чем вы можете убедиться, посмотрев новые выпуски Improv Live Show на Телепортале.

Кроме того, не стоит забывать, что Евгений Кошевой стал ведущим Лиги Смеха и играет в Вечернем квартале - проектах Студии 95.

Что приготовить для Пасхи 2020 - читайте в нашем материале самое вкусное праздничное меню.

Евгений Кошевой новости шоу бизнеса Пасха 2020 Новый канал
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