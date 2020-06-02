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Ирина Морозюк развелась с футболистом Николаем Морозюком

2 июня 2020, 15:15

Известная блогер Ирина Морозюк призналась, что они расстались с мужем еще в конце 2019 года.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Бывшая жена миллионера Николая Морозюка Ирина бросила мужа. Она призналась, что было очень трудно жить с Николаем Морозюком, и когда они расстались, то долго не могли понять, что происходит. В итоге, они развелись, хоть и не исключают возможности воссоединенияю

О своих изменениях в жизни Ирина Морозюк поведала в интервью Анне Олицкой.

Ирина Морозюк развеяла сомнения о том, что ей не на что жить после развода. По ее словам, сторис в ее инстаграме стоит 250 долларов, а пост - 400 долларов. Правда, по ее словам есть вещи, которые она рекламирует по бартеру. Ирина отметила, что это, например, вибраторы.

Ирина Морозюк призналась, что до сих пор любит Николая, ей тяжело, но она таки решилась на этот поступок. Они расстались в октябре 2019 года.

"Мы расстались полгода назад. Сначала мы с ним взяли паузу - это было в октябре 2019 года. Уходили ли чувства, когда он переехал в Турцию? Отчасти да (Морозюк сейчас играет в Ризеспоре - ред). И у него, и у меня. У кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила. Возможно, в его глазах я буду выглядеть, как тот человек, который все закончил. Но у нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. Все было очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга", - сказала Морозюк.

Ирина Морозюк сейчас занимается с психологом, чтобы стать полноценной, и строить свою жизнь дальше.

Она также добавила, что на протяжении отношений со спортсменом ей было тяжело. Бывшая спутница жизни футболиста также считает, что он ей изменял.

"Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, Коля мне изменял. Как к этому отношусь? Да никак не отношусь. Он никогда меня не обижал. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла", - добавила модель.

По ее словам, пара не афишировала разрыв из-за чувства неопределенности.

"Потому что поначалу не понимали. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Может, через год мы будем вместе, и ли через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни", - заявила Морозюк.

Ирина Морозюк рассказала о разводе смотреть онлайн интервью с Анной Олицкой:

Ранее российская модель и блогер Оксана Самойлова показала в сторис обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

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