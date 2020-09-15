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Jerry Heil представила клип #Бомба_ракета_пушка_граната, снятый в супермаркете

15 сентября 2020, 14:43

Jerry Heil наконец показала клип на песню #Бомба_ракета_пушка_граната, которым так долго интриговала поклонников.

Jerry Heil
Jerry Heil - #Бомба_ракета_пушка_граната / Youtube

Jerry Heil представила клип на песню #Бомба_ракета_пушка_граната, которую она выпустила еще в августе и спела в эфире Сніданку з 1+1.

Чтобы снять настоящий музыкальный экшн по сценарию, понадобилось трое суток времени. В основе сюжета #Бомба_ракета_пушка_граната история девушки, которая зависима от шопинга и так мечтает о карьере курьерки, что бросает ради этого старую работу в офисе.

На площадке была задействована огромное количество актеров, а в сценах с танцами подростки узнают своих кумиров с ТикТоку - популярных украинских блоггеров с Top Team House.

"Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я назвала МЕМклама - когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренда нужно не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Форбс - за мемасами! - комментирует певица свой новый клип.

Jerry Heil сотрудничала с двумя брендами, так что у нее вышел клип-реклама.Читайте такжеJerry Heil представила новую песню Бомба Ракета в эфире 1+1

"Идеальным партнером в клипе # Бомба_ракета_пушка_граната стали Raketa, до этого мало была проявлена ​​в других артистов, и я решила закрыть под них весь клип! Плюс гипермаркет АШАН, которые до этого вообще ни с кем не сотрудничали, но поверили в нашу историю!", - добавила она.

Пиаршики Jerry Heil утверждают, что в рамках промо-кампании певица может даже развозить заказы на своем скутере для службы доставки, но пока что этому нет подтверждения.

"Для съемок мне пришлось за один день научиться кататься на лонгборде и скутере", - призналась сама Jerry Heil в соцсетях к выходу клипа

Jerry Heil #Бомба_ракета_пушка_граната клип смотреть онлайн:

Jerry Heil #Бомба_ракета_пушка_граната - слова и текст

П'ять днів на роботі

Сиділа в окопі

Пора у суботу

Зайнятися хобі

Дістану на кухні з пакета пакет:

Бувай, п'ятирічний сімейний бюджет

Шопінг із май бойфренд

Шопінг із май хобі

У якій би дупі не була, в якій би *опі

Мій найкращий допінг - шопінг

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Ні дати ні взяти

Жінка-петарда

Пандяча майка

Ноги леопарда

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Бомба ракета

Пушка граната

Жінка петарда

Шо тут сказати

Малинові стрілки

Настрій - еліта

Зберусь, одягнуся

Щоб вдома сидіти

Дістану на кухні з пакета пакет:

Бувай, п'ятирічний сімейний бюджет

Шопінг із май бойфренд

Шопінг із май хобі

У якій би дупі не була, в якій би опі

Мій найкращий допінг - шопінг

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Ні дати ні взяти

Жінка-петарда

Пандяча майка

Ноги леопарда

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Бомба ракета

Пушка граната

Жінка петарда

Шо тут сказати

Хто ми? Дівчата!

Чого ми хочемо? Звідки нам знати?

Коли ми це хочемо? Завтра? Ні!

Тут і зараз - навіщо чекати!

Хто ми? Дівчата!

Чого ми хочемо? Звідки нам знати?

Коли ми це хочемо? Завтра? Ні!

Тут і зараз - бо ми цього варті!

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Ні дати ні взяти

Жінка-петарда

Пандяча майка

Ноги леопарда

Бомба

Бомба ракета

Пушка

Пушка граната

Бомба ракета

Пушка граната

Жінка петарда

Шо тут сказати

Как ранее сообщал Главред Жадан і Собаки выпустили песню Вова. Послушать онлайн и почитать слова можно в материале Главреда

Jerry Heil песня клип новости шоу бизнеса музыка
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