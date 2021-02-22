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Катерина Кухар стала участницей Липсинк баттл с Иракли Макацарией

22 февраля 2021, 15:40

Знаменитая прима-балерина Катерина Кухар попробует спародировать образ легенды попсы в новом шоу Липсинк баттл.

Липсинк баттл
Липсинк баттл / пресс-служба 1+1

На канале 1+1 с 6 марта начинается юмористическое шоу Липсинк баттл 2021, в котором примут участие украинские знаменитости.

Потап и Тина Кароль стали ведущими нового проекта, и уже несколько украинских звезд подтвердили вое участие.

Катерина Кухар и Иракли Макацария стали новыми участниками шоу Липсинк баттл - девушка станет Майкола Джексоном, а Иракли Макацария спародирует Джастина Тимберлейка.

"Джастин Тимберлейк со своим талантом всегда мне импонировал. У нас с ним общий кумир - Майкл Джексон, который был гуру в танцах. Это очень чувствуется на его концертах. Как только я услышал про проект Липсинк баттл, первым делом захотел реализовать на сцене образ Тимберлейка. Сейчас я учу мимику и его поведение. Как мы все знаем, Тимберлейк один из лучших танцоров, и ритм его танца очень сложный, хотя на первый взгляд все выглядит легко и непринужденно", - говорит о своем участии Иракли Макацария.

Катерина Кухар в новом видео спародировала Майкла Джексона и передала эстафету Стоянову Александру, Ксении Мишиной, Ольге Фреймут и Елизавете Юлушевой.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как ей предложили стать Максом Барских на Липсинк баттл.

Кроме нее на шоу согласились Елена Кравец, Павел Зибров и Евгений Кот.

Павел Зибров Маша Ефросинина Потап Елена Кравец Тика Кароль Иракли Макацария Евгений Кот Екатерина Кухар новости
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