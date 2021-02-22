Маша Ефросинина призналась, как решилась стать мужчиной

Маша Ефросинина / instagram.com/lipsyncbattle_ua

Украинская телеведущая и интервьюер известного шоу Маша Ефросинина принимает участие в шоу Липсинк баттл, которое выходит на 1+1.

Накануне шоу она призналась, какой образ выбрала для участия в проекте - девушка решила не искать кого-то из подруг-певиц, а попробовать себя в образе парня. Как сообщает пресс-служба проекта в Instagram, Маша Ефросинина перевоплотилась в Макса Барского.

"Я очень хотела перевоплотиться в мужской образ. К шоу я отношусь как к возможности творчески выразиться, но сделать это так, чтобы был и элемент шоу, и вау-эффект. Когда я поставила себе задачу показать крутую пародию, поняла, что это должен быть только образ мужчины. И Макс Барских мгновенно возник в моей голове", - призналась Ефросинина.Читайте такжеЛипсинк батл - 1+1 раскрыл интригующие подробности нового шоу

Маша Ефросинина в образе / instagram.com/lipsyncbattle_ua

Она рассказала, что не стала скрывать эмоций, когда ей позвонили, и предложили сделать пародию именно на Макса Барских для 1+1.

"Когда мне позвонили продюсеры и предложили сделать пародию на него, у меня не было никаких сомнений. Я стояла посреди супермаркета с полной тележкой продуктов и закричала: "О, боже, да! Вы просто прочитали мои мысли", - говорит она.

Напомним, по правилам шоу, участники проекта Липсинк батл разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Кто еще примет участие в шоу, и кто станет партнером знаменитостей на сцене Липсинк батл - имена раскрываются постепенно перед шоу.

Новый проект Липсинк батл Украина выходит 6 марта в 20:20 на телеканале 1+1.