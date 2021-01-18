Катерина Кухар удивила красотой в бикини на нежном фото в день рождения

Знаменитая прима-балерина Катерина Кухар отмечает 39-летие 18 января 2021.
Знаменитая балерина, артистка и судья шоу Танці з зірками на 1+1 Катерина кухар, которая в 2020 году также приняла участие в шоу Маскарад, поделилась с поклонниками шикарным фото в свои 39 лет.
Катерина Кухар обнажила свое сокровище на фото с Мальдивских островов, и похвасталась потрясающими ножками и стройной сексуальной фигурой в Instagram.
Девушка сама себя поздравила и рассказала о невероятных ощущениях - проснуться утром под пение птиц и шум моря.
"Сегодня в мой День Рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц... И тут на ум пришла одна весёлая штука: У каждой женщины есть несколько этапов возраста: 1 Она нервирует отца... (это мы уже проходили) 2. Достает мужа... (с этим я справляюсь идеально) 3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку... Но меня это не пугает, потому что я живу интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь и вдыхаю ее аромат всеми фибрами! Может в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, НО она МОЯ! В этот свой день я хочу поблагодарить вас всех, что вы со мной!", - сказала Катерина.
Она загадала одно желание - чтобы сбывались также мечты ее читателей и поклонников.
Поклонники в ответ поздравили Катерину с днем рождения, и пожелали много всего приятного.
- "Самые наилучшие пожелания в этот прекрасный день!",
- "З днем народження",
- "С Днем Рождения Вас, Екатерина!",
- "Екатерина, с Днем Рождения! Счастья Вам бесконечного и любви! Пусть все Ваши мечты сбываются!!!", - пишут поклонники.
Напомним, что на выходных Оля Полякова отметила день рождения. Она показала фото с дочкой Машей в красных купальниках в стиле "Спасатели Малибу".